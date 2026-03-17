Ish-kryediplomati shqiptar-BE’së: Tani nxirreni nga sirtari aplikimin e Kosovës për anëtarësim

Ish-kryediplomati shqiptar, Ditmir Bushati, ka thënë se tani BE duhet ta nxjerrë nga sirtari aplikimin e Kosovës për statusin e vendit kandidat, shkruan Express. Ky reagim i Bushatit ka ardhur pasi sot është konfirmuar heqja e masave ndaj Kosovës nga Komisioni Evropian. “Konfirmimi i sotëm nga Komisioni Evropian në Komitetin e Parlamentit Evropian për heqjen…

17/03/2026 20:06

Ish-kryediplomati shqiptar, Ditmir Bushati, ka thënë se tani BE duhet ta nxjerrë nga sirtari aplikimin e Kosovës për statusin e vendit kandidat, shkruan Express.

Ky reagim i Bushatit ka ardhur pasi sot është konfirmuar heqja e masave ndaj Kosovës nga Komisioni Evropian.

“Konfirmimi i sotëm nga Komisioni Evropian në Komitetin e Parlamentit Evropian për heqjen e masave dhe lirimin e të gjithë ndihmës financiare për Kosovën duhet të hapë një fazë të re të angazhimit produktiv: Koha për të nxjerrë ngq sirtari aplikimin e Kosobës anëtarësim “, ka shkruar Bushati.

