Ish-kreu i AKI-së, Ramadani: Kërcënuesit e paqes në Ballkan do të ndëshkohen Ish-kryeinspektori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Burim Ramadani ka deklaruar se kërcënuesit e paqes në Ballkanin Perëndimor do të ndëshkohen. Sipas tij, Aleksandar Vulin, drejtori i Agjencisë serbe të Zbulimit – BIA – duhet të shkarkohet. “Rrezikuesit e Ballkanit do të ndëshkohen një nga një! Vulin të shkarkohet! Kur Aleksandar Vulin mori rrugën për…