Ish-konsulli i Përgjithshëm i Kosovës: Gervalla ka deponuar dosje kundër prijësve të UÇK-së në Hagë
Ish-konsulli i Përgjithshëm i Kosovës në Kanada, Donat Syla, ka treguar pse “opozita” nuk duhet të votojë deputeten Donika Gërvalla për kryetare të Kuvendit.
Ai ka bërë me dije se Gërvalla është rast më i rëndë së Albulena Haxhiu.
Në profilin e tij në “Facebook”, Donika Gervalla ka deponuar dosje kundër prijësve të UÇK-së në Hagë.
“Per dallim nga Albulena Haxhiu qe ka fyer ne parlament, Donika Gervalla ka deponu dosje kunder prijesve te UCK’se ne Hage. Albin Kurti me cdo kusht po deshiron te ve ne krye te Kuvendit dike qe percon sinjal ne Gjykaten Speciale se Hashim Thaci me shoke kane zero perkrahje nga institucionet e Kosoves. Per me shume shihni prononcimin tim ne prill te ketij viti”, ka shkruar Syla.