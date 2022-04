Ish konkurrentja flet ashpër për Arjan Konomin: Nuk e meriton të jetë pjesë e emisionit, nuk ka familje, as grua

Ajo së fundi ishte e ftuar në emisionin “Why Not”, ku përveç jetës dhe sukseseve në jetë, ajo ka komentuar edhe rreth “Për’puthen”, shkruan lajmi.net.

Shqipja ka folur ashpër ndaj opinionistit të “Për’puthen”, Arjan Konomin.

Sipas saj ai nuk e meriton të jetë pjesë e një emisioni dashurie, pasi nuk ka një jetë dashurore dhe as familje.

‘’ Unë e kam theksuar edhe në emision me fjalë, me vepra dhe me stilolaps që Arjani nuk ka respekt për femrën, për gjininë femërore një. Është e vërtetë, jo realisht është mendimi im dhe e kam thënë që jashtë kamerave mundohet të ishte i butë dhe para ekranit do të nxirrte ty ajo që ti nuk ishte, do të provokonte. I ka të vetat mbase, por mendoj që një njeri i tillë që ka poshtëruar femrën, e ka ulur femrën, dhe është mundur ku e ke t’i çjerri maskën fundja që ato janë vajza të reja, janë vajza të vogla, nga njëzet e tre deri në njëzet e shtatë diçka e tillë. Në vend që t’i japë këshilla, që ai të thotë po të jap këshillë, të ofendon. Domethënë, duhet të jesh inteligjent për të kuptuar dhe një njeri që nuk të resperkon dhe që nuk ka familje, as grua dhe as fëmijë. Nuk meriton të jetë pjesë e një emisioni dashurie. Meqë për mua thoshte që isha psiqike, që isha përe psikologe, psikaiatër dhe unë e di që nuk kam pasur nevojë për psikolog. E dinte që mua nuk më përballonte ai’’, është shprehur Hyseni.

Shqipja gjatë kohës kur ishte pjesë e programit ka pasur debate të forta me ish konkurrentët dhe opinionistin, Arjan Konomi./Lajmi.net/