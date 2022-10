Ish konkurrentja e “Për’puthen” flet për betejën me kancerin: Doja të ushqeja me gji fëmijën tim Ish konkurrentja e sezonit të parë të “Për’puthen”, Ina Kollçaku, ka rrëfyer betejën e saj me kancerin e gjirit. Ina ka folur lidhur me eksperiencën e saj kundër sëmundjes së rëndë, shkruan lajmi.net. E ftuar në “Ftesë në 5”, ish konkurrentja tha se tashmë çdo gjë ka kaluar, por vijon të bëjë kontrolle të shpeshta…