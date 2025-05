​Ish-kongresisti amerikan letër ish-krerëve të UÇK-së: Qëndroni të fortë dhe plot guxim

Ish-kongresisti amerikan, Tony P. Hall u ka dërguar një letër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, të cilët po mbahen padrejtësisht në Hagë, duke i inkurajuar ata të qëndrojnë të fortë dhe plot guxim në betejën për drejtësi.

Tony P. Hall kishte vizituar familjeve e ish-krerëve të UÇK-së në Kosovë para dy vitesh, për çka falënderon për mikpritjen e madhe.

“Mbahuni të fortë dhe të guximshëm, keni ende shumë për të bërë dhe keni mjetet shpirtërore për ta bërë këtë”, shkruan ish-kongresisti amerikan nga shteti Ohio në letrën e tij.

Letra e plotë:

Miqtë e mi të dashur, Ishte dëshira ime e zjarrtë të takohesha me ju personalisht këtë javë për të inkurajuar besimin tonë të ndërsjellë, shpresën tonë për pajtim dhe për të rritur respektin tonë për njëri[1]tjetrin dhe veçanërisht për vendin tuaj – Kosovën. Pavarësisht se nuk munda t’ju takoj personalisht, nuk jam i dekurajuar të vij te ju dhe do të jem atje me ju, vetëm disa dhjetëra metra larg jush, aty jashtë mureve të burgut ku ju po mbaheni. Dhe kështu së bashku me Ju, do të ndajmë të njëjtën tokë dhe të njëjtin ajër dhe në këtë frymë që dua t’ju jap ca citime e mendime nga shkrimet e shenjta. Dhe, në këtë mënyrë shpresojmë t’ju ofrojmë ca kurojë dhe inkurajim me vizitën tonë.

Së pari, dua të them sa mirënjohës jam për miqësinë tuaj. Mendoj shpesh për ju dhe lutem rregullisht për ju, familjet tuaja dhe për Kosovën. Edhe pse gjatë kësaj vizite nuk arritëm të takoheshim personalisht, ta dini se ju nuk jeni harruar. Unë kam gjetur inkurajim të madh nga udhëzimi në shkrimet e shenjta se “Ne nuk i fiksojmë sytë tek ajo që shihet, por tek ajo që nuk shihet, sepse ajo që shihet është e përkohshme dhe ajo që nuk shihet është e përjetshme”.

Prandaj, mos u dekurajoni nga fakti se nuk munda të ulem sot së bashku me Ju, sepse unë jam me ju, pikërisht jashtë këtyre mureve! Vij edhe me miq tjerë që doja t’jua prezantoja, sepse shoqëria jonë po rritet, pavarësisht kufizimeve që kanë vënë ca njerëz! Kjo është një nga pikat e forta të besimit tonë, prandaj mbahuni të fortë dhe të guximshëm.

Së dyti, mos harroni se, edhe pse mund të jeni të mbyllur atje, forca juaj e vërtetë është te Zoti. Kur mendoj për situatën tuaj, më kujtohet forca që unë dhe miqtë e mi përjetuam kur punuam për pajtim në Tokën e Shenjtë. Ne besuam se ” Zoti nuk na ka dhënë një frymë frike, por fuqie, dashurie dhe vetëkontrolli… dhe me anë të Frymës së Shenjtë, që banon brenda nesh, ruajeni amanetin e shenjtë që ju është besuar”.

Ne lutemi të njëjtën gjë për ju, që puna që filloi në Kosovë të jep fryte të mira. Ta dini se, gjersa ne po qëndrojmë jashtë këtyre mureve duke përmendur emrat tuaj dhe duke u lutur që të mira të shumta të vazhdojnë të lulëzojnë në ju dhe në Kosovë, Ju jeni në mendjet dhe lutjet e shumë miqve gjithandej. Andaj edhe pse jeni të burgosur, kjo nuk ju pengon të vazhdoni të bëni mirë. Ju, miqtë e mi, keni ende shumë për të bërë dhe mund të bëni gjëra të mëdha për familjet dhe vendin tuaj. Së fundmi, ndërsa lutemi për ju sot, dua t’ju inkurajoj t’u bëni thirrje bashkëkombësve tuaj të luten gjithashtu me ju dhe për vendin tuaj. Kur isha në Kongres, udhëhoqa një përpjekje për të njohur të enjten e parë të majit si Ditën Kombëtare të Lutjes, të cilën presidenti Reagan e nënshkroi si ligj.

Vitin e kaluar u ftova në Ukrainë për t’u takuar me parlamentin e tyre për krijimin e një dite të ngjashme kombëtare lutjeje në vendin e tyre. Ata e miratuan atë ligj katër muaj më parë dhe tani SHBA-ja dhe Ukraina janë të vetmet dy vende me një ditë kombëtare lutjeje . Unë besoj se kur një komb përulet në lutje, Zoti dëgjon. Imagjinoni çfarë mund të ndodhte nëse Ju së bashku do të mund t’i thërrisnit bashkatdhetarët tuaj në një ditë lutjeje për kombin tuaj.

Faleminderit, vëllezër të dashur, që morët letrën time dhe për mikpritjen e familjeve tuaja që më pritën në Kosovë gjatë vizitës sime të fundit para dy vitesh. Jam këtu me miqtë që kam sjellë nga vendi im dhe nga Kosova për t’u lutur me ju dhe për ju. Mbahuni të fortë dhe të guximshëm, keni ende shumë për të bërë dhe keni mjetet shpirtërore për ta bërë këtë. Në emër të Jezus, vëllai dhe miku Juaj, Tony Hall