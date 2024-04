Ish koloneli i FSK-së e sheh vizitën e Kurtit në veri si populiste dhe elektorale

“Vizita do të ishte më e mirë sikur vizita të ishte për një debat me qytetarët në veri të vendit, në veçanti me komunitetin serb atje dhe të ju shpjegohet se ata janë shtetas të Kosovës dhe i gëzojnë të drejtat si çdo qytetarë tjetër. Mos të jetë vetëm një vizitë elektorale”, tha ai, për RTV Dukagjini.

Veseli theksoi se nuk është njëjtë sikurse takimi në mënyrë fizike sikurse adresimet përmes medieve apo video-incizimeve. “Mesazhi më i mirë kur ni udhëheqës i një shteti është kur i takon qytetarët, përmes videoklipeve, nuk i përcjellin. Ne e dimë se qytetarët atje i kanë programet e Serbisë. Mesazhi që kryeministri ka dashur t’a adresojë nuk ka shkuar tek ata”, tha ai. Sipas tij vizita e tij është edhe populiste dhe elektorale. Tutje ai tha se zgjedhjet qendrore mund të jenë afër për shkak të problemeve të brendshme e sidomos atyre të jashtme dhe raporteve me ndërkombëtarët. RTVDukagjini