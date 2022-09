Ish-këshilltari i Thaçit: Kurti afër nënshkrimit të “Zajednicës”, ne merremi me ‘Its my Love’ Ish-këshilltari i ish-presidentit të Kosovës, Artan Behrami ka thënë se kryeministri i Kosovës është shumë afër që ta pranojë themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe pa njohjen e Serbisë. Ai ka thënë se përderisa po ndodh kjo gjë, shoqëria në Kosovë po merret me “It’s my Home”. “Albin Kurti është shumë afër nënshkrimit të Zajednicës…