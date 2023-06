Ish-këshilltari i presidentit Obama: Kosova është në udhëkryq

Zëvendëspresidenti dhe Drejtori i Lartë i Laboratorit të Kërkimeve Ligjore Digjitale të Këshillit Atlantik (DFRLab) Graham Brookie në një intervistë ekskluzive ka folur edhe për Kosovën.

DFRLab është në ballë të kërkimit me burim të hapur me fokus në qeverisjen, teknologjinë, sigurinë, mediat sociale dhe ku ndërpritet secila. Duke publikuar atë që mund të provojë ose hedh poshtë në kohë reale, DFRLab po krijon një model të ri kërkimi dhe edukimi të përshtatur për ndikim.

Përpara se t’i bashkohej DFRLab, Brookie shërbeu në pozicione të ndryshme në Shtëpinë e Bardhë dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Roli i tij më i fundit ishte si këshilltar për komunikimet strategjike me fokus në strategjinë dixhitale, angazhimin e audiencës dhe koordinimin e një historie kohezive të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme të ish-presidentit amerikan Barack Obama.

Intervista e plotë

The Geopost: Ju keni qenë pjesë e administratës së Obamës dhe Shtëpisë së Bardhë dhe keni njohuri për situatën në Kosovë, cili është mesazhi juaj për popullin e Kosovës?

Është i njëjti mesazh që do të thosha në skenën e kësaj konference, apo jo, dhe kjo është se gjërat janë veçanërisht të vështira tani në mjedisin e informacionit, sigurisht që po përballemi me kohë të pasigurta. Një nga gjërat në të cilat mund të mbështetemi është se këto janë kohë të pasigurta. Por ka shumë arsye për optimizëm. Dhe kështu, kur flasim për mjedisin e informacionit ose po flasim për teknologjinë në përgjithësi, ka ende shumë premtime, dhe unë do të thoja se ka ende shumë agjenci, që do të thotë se nuk është një përfundim i paramenduar se çfarë ndodh në një konkurrencë globale për informacion nuk është një përfundim i paparashikuar ajo që ndodh në një epokë të tensioneve të rritura gjeopolitike, për të cilën një vend si Kosova është në udhëkryq, mjaft në qendër të saj. Dhe ajo që unë do të thoja është se ju shikoni një shembull si Ukraina. Vetëvendosja nuk ndodh brenda natës. Ne kemi një numër të liderëve të Ukrainës në këtë pikë që dalin nga një Revolucion dinjiteti dhe Maidan. Dhe ky është një moment në historinë e tyre kur ata vendosën një rrugë tjetër. Dhe ky është një shembull i mrekullueshëm në agjenturën e asaj që ne mund të bëjmë si popullsi si njerëz. Dhe shpresoj se kjo është arsyeja e optimizmit në Kosovë dhe kudo tjetër.

Geopost: Si e shihni Evropën dhe Ukrainën, natyrisht pas agresionit rus ndaj Ukrainës që është sfida më e madhe e Evropës dhe e Shteteve të Bashkuara tani?

Komponenti kryesor i asaj diçkaje që është e pamohueshme, diçka që është padyshim fokusi i Evropës dhe sigurisht i konkurrencës globale për informacion, pika qendrore e asaj konkurrence globale për informacion është një agresion shumë i vërtetë lufte nga Rusia kundër Ukrainës. Ose siç e karakterizon dikush, një luftë të ripërtërirë agresioni kundër Ukrainës ose një ripushtim, megjithëse nuk jam i sigurt se si përkthehet jashtë anglishtes, dhe kështu që është shumë i qartë qëllimi. Dhe në atë luftë shumë reale ajo që ne shohim është një front i madh, një front i madh dhe fusha e asaj lufte duke qenë fusha e informacionit në të cilën operacionet e ndikimit janë shumë në ballë të konfliktit, ato formojnë fushën e betejës aktuale. Dhe atë që shohim nga DFRLab, ne i kemi parë operacionet e ndikimit dhe gjëra të tilla si ndikimi i huaj në kuptimin më të gjerë të dëmeve në internet për gati një dekadë tani. Pra, që nga fillimi i ripushtimit të Ukrainës, ajo që bëmë është që ne kemi shikuar të gjithë punën që kemi bërë në të kaluarën, gjashtë, shtatë vjet duke parë narrativat armiqësore dhe dezinformatat strategjike nga Rusia, dhe ajo që pamë është numri i të njëjtave narrativa, vetëm se të përdorura në mënyra të ndryshme në drejtimin e drejtpërdrejtë deri në pushtimin. Dhe ajo që kemi parë në vitin pasardhës, një vit lufte, siç u tha në skenë më pare, 469 ditët e sotme të luftës, ne kemi parë mjedise informative dinamike të Rusisë që ruanin kontrollin e mjedisit të informacionit në Rusi, një mjedis informacioni të kontestuar ashpër në Ukrainë, dhe nuk është një përfundim i paramenduar që askush nuk e ka fituar ende luftën e informacionit.

Shumë dezinformata që vijnë nga Rusia, për të, numër një, për të justifikuar luftën, për të justifikuar një luftë agresioni, numri dy, mohojnë një përgjegjësi për një luftë agresioni dhe numri tre, një operacion ushtarak të maskuar, kështu që kur ata grumbulloheshin menjëherë përpara pushtimit, ata po grumbullonin shumë pajisje në kufijtë, ata thoshin se është thjesht një stërvitje ushtarake, që është një operacion ushtarak maskues i dezinformatave. Dhe ne kemi parë në vitin pas luftës, në këtë pikë të luftës është një përpjekje shtesë përtej mohimit dhe maskës së justifikimit për të minuar rezistencën e Ukrainës në Ukrainë dhe mbi të gjitha minuar mbështetjen për Ukrainën në nivel ndërkombëtar. Dhe kjo ndodh mes vendeve evropiane sigurisht dhe veçanërisht midis vendeve evropiane që janë në fqinjësi shumë të afërt me Ukrainën. Ndodh në të gjithë aleatët dhe partnerët sido që ju dëshironi ta përcaktoni atë, ndodh në mbarë botën në mjedise informacioni që nuk mendojnë domosdoshmërisht për Rusinë ose Ukrainën në çdo ditë të caktuar, por kanë një interes sepse çmimet globale të ushqimeve po rriten, ose atje është një situatë sigurie në Evropë për herë të parë që po ngatërrohet me një treg global dhe gjëra të tilla, dhe kjo është ajo që ne po shikojmë kur flasim për fushën e informacionit të luftës shumë reale të agresionit kundër Ukrainës.

Geopost: Si e shihni ndikimin rus në Evropë në përgjithësi dhe veçanërisht në Ballkan.

Taktika e ndikimit, taktika e ndërhyrjes ndonjëherë duke përfshirë dezinformimin ose operacionet e informacionit që përfshijnë manipulimin, kjo nuk është një gjë e re. Ne presim që, nga kombet dhe akterët shtetërorë, dhe veçanërisht kombet autoritare dhe akterët shtetërorë, akterët e shtetit autokratik si Rusia, kështu që ai komponent nuk duhet të jetë i ri për ne. Dhe unë e them këtë në Amerikë, mendoj se shumica dërrmuese e qytetarëve të Ballkanit do ta kuptojnë këtë më afër se çdo ekspert që kemi për shembull në Shtetet e Bashkuara, megjithëse ne kemi qenë gjithashtu subjekt i operacioneve masive të suksesshme të ndikimit rus. Dhe kështu ne jemi në atë së bashku me siguri.

Por ajo që ne shohim në vende si Ballkani, të cilat për mendimin tim janë pika qendrore ose një pikë e ndezur në një konkurrencë globale për informacion, janë mjedise informacioni të kontestuara ashpër që nuk kanë domosdoshmërisht një sasi të madhe elasticiteti, sepse tregjet e medias janë më të vogla sepse është më e lehtë për t’u arritur më shumë njerëz në shkallë dhe për shkak se ndikimi mund të përkufizohet më gjerësisht deri në një përfshirë jo vetëm atë që ndodh në mediat sociale me fermat bot ose çfarëdo, ose media të vogla që janë kryesisht në internet dhe me origjinë të dyshimtë, apo jo. Ne po flasim për elementë më të gjerë të ndikimit si investimet direkte apo marrëdhëniet ekonomike po flasim për marrëdhënie politike që do të shkonin drejtpërdrejt ndërmjet partisë kryesore në Rusi dhe shtetit të Rusisë dhe partive politike në çdo numër vendesh të tjera në rajon, dhe veçanërisht në Ballkan. Pra, kur flasim për ndikimin, ne po flasim për diçka që është shumë më e gjerë, dhe Ballkani me siguri është një pikë kryesore qendrore dhe e kontestuar ashpër në këtë pikë.

The Geopost: Ka shumë dezinformata ruse që vijnë nga mediat serbe, cili është sugjerimi juaj, si të luftohet kjo?

Po. Absolutisht. Në veçanti për Serbinë nuk ka dyshim se shumë elementë brenda Serbisë kanë marrëdhënie miqësore me Rusinë. Dhe kjo në vetvete nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, që pritet në një botë të globalizuar, apo jo, vendet duhet të jenë në gjendje të ndërveprojnë me vendet e tjera, kjo është ajo që ne mbrojmë. Thënë kështu, Serbia tenton të jetë më e lidhur me Rusinë në shumë mënyra, edhe pse ato integrohen më tej në perëndim, dhe ajo luan një rol shumë, shumë të rëndësishëm rajonal sepse ka tregun më të madh mediatik. Dhe kaq shumë nga infrastruktura për ndikim, për të arritur, pavarësisht nëse është keqdashëse apo aspak keqdashëse, nëse është krejtësisht e lartë dhe plotësisht legjitime apo e pranueshme, shumë nga ajo infrastrukturë është në Serbi, pra është një qendër natyrore gravitetit për ndikim në të gjithë rajonin./Geopost