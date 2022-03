Ish-këshilltari i Kurtit: Po të ishte Isa Mustafa kryeministër, gjendja s’do të ishte kaq keq

Thotë se s’mund të priten ndryshime nga ky ekzekutiv, pasi nuk ka program dhe ekip.

“Unë kam qenë kritik shumë i madh i tij edhe qysh e ka qeverisë Prishtinën por edhe qysh e ka qeverisur Kosovën. Mirëpo duke e parë se çka ka ndodhur pasi ai e ka dorëzuar pushtetin në Prishtinë te pasardhësi i tij dhe tu e pa se çka ka ndodhur në qeveritë e Kosovës pasi që ai është rrëzuar në Kuvendin e Kosovës, më bëjnë me besu se kishim me e pas një situatë më ndryshe”, theksoi ai.

“Për fat të keq unë jam shumë i zhgënjyer me këtë qeverisje qe një vit. S’e kam prit që e bëjnë kaq keq. Është edhe mungesë e përvojës. Për fat të keq po del ajo që e ka thënë LDK’ja prej fillimit, qeveri e praktikantëve. Shumica dërrmuese e këtyre njerëzve kurrë në jetën e vetë nuk kanë menaxhuar me asgjë”, tha Gashi.

“Këta janë vetëm duke administruar”, shtoi Gashi.

“Unë mendoj se secila qeveri kish me pas problem por kjo qeveri përnime e ka pasur një fat jo të mirë për shkak të pandemisë. Secilëndo qeveri kish me qit në dy gjunjë, panemdia, pastaj kriza energjetike globale dhe kjo kriza në tregje dhe ngritja e çmimeve. Nuk e besoj që kish me qenë kaq keq sikurse në krye të qeverisë kish me qenë, ndoshta, Isa Mustafa”, tha Gashi në emisionin Pressing në T7.