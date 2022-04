Ish-këshilltari i Kurtit i kapet keq Aliut: Konflikt i pastër interesi, dyshoj që mundet me dhënë mësim ministri

Gashi e ka cilësuar këtë si “konflikt të pastër interesi”, teksa ka vënë në dyshim edhe përgatitjen akademike të ministrit Aliu. Ai këto deklarata i ka dhënë në T7.

“Konflikt i pastër i interesit. Për 10 vjet na ke thanë që universiteteve publike kemi me ju dhënë prioritet. Konflikt interesi, sepse për 12 vjet, ton kohen prej se janë fut në Parlament i kanë kundërshtu partitë politike që sot janë opozitare, me të drejtë, për korrupsionin që endemik që e kanë kriju në këtë shoqni. Është konflikt i pastër, siç tha një mik i jemi, konflikt i pastër, i flliqtë, i interesit. Domethënë, ky çohet edhe i jep universitetit ku ky jep mësim. Më së pari, unë nuk jam ekspert, njeri i fushës, i planifikimit hapësinor i urbanizmit e kështu, por kam dyshime shumë serioze që ky mundet me dhënë mësim. Por, kjo është çështje tjetër”, ka deklaruar ai.

“Na e fyjshin inteligjencën, se për studenta ke fjala. A kur e lexon ti momerandumin thotë për hartimin, publikimin, zbatimin e projekteve, elaborateve, studimeve të përbashkëta, hulumtimeve shkencore, organizimin dhe realizimin e forumeve profesionale, konferencave dhe simpoziumeve shkencore. Këtu ka rrezik që ky, mos me i nejtë gati si media dhe shoqëri civile, i jep pare prej ministrisë, prej taksave tona, universitetit se këta i kanë bërë favore, e kanë shti në punë në universitet, ja kanë shti edhe shoktë, kolegtë, gratë e kolegëve, shefet e kabinetit. Këta bëhen ujq me bë me u bë na dele. Ne duhet të reagojmë, madje edhe ashpër”, deklaroi më tej Gashi.

Ish-këshilltari i Kurtit ka kritikuar edhe çështjen e mundësisë së angazhimit të ministrave nëpër institucione të Arsimit të Lartë.

“E kanë çu një projektligj në Kuvend për me e votu. Qy çka bëjnë; e shtijnë një pikë, që thotë kështu: Anëtarët e Qeverisë së RKS, pra ministrat, nuk kanë të drejtë me pasë vend tjetër pune, por duhet me e pasë qeverinë e RKS. Këta e vazhdojnë edhe një fjali dhe kryeministri e pranon me e çu e miraton, e çon dorën për me e çu në Kuvend këtë ligj. Fjalia pasuese thotë kështu: Përveçse nëpër institucione të arsimit të lartë. Këta nuk dojnë vetëm me e qeveris popullin, por edhe me e eduku popullin”, deklaroi ndër të tjera Gashi. /Lajmi.net/