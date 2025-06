Ish kandidati për deputeti i AAK-së, Hamdi Bytyqi do të jetë kandidati i VV-së për kryetar të Suharekës Hamdi Bytyqi, do të jetë kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Suharekës në zgjedhjet lokale të 12 tetorit 2025. Në lidhje me këtë, ka njoftuar Lëvizja Vetëvendosje përmes një postimi në Facebook. “Frymën e investimeve të Qeverisë qendrore do ta vazhdojmë edhe në nivelin lokal. Garancë për këtë është alternativa qeverisëse lokale…