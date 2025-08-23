Ish-kandidati për deputet i VV-së në krye të ATK-së, ka qenë i dënuar për mosdeklarim pasurie – flasin nga Prokuroria Themelore
Prokuroria Themelore në Prishtinë ka konfirmuar për Lajmi.net se drejtori aktual i Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), Mentor Hyseni, është shpallur fajtor dhe dënuar për mosdeklarim të pasurisë gjatë kohës kur ushtronte funksion publik si anëtar i Bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP).
Sipas përgjigjes zyrtare të Prokurorisë, ndaj Hysenit ka ekzistuar “dyshimi i bazuar mirë” se ai, në cilësinë e zyrtarit të lartë publik, ka vepruar në kundërshtim me nenin 5 paragrafi 1 të Ligjit për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë. Ai nuk kishte bërë deklarimin e pasurisë brenda afatit ligjor, përkatësisht nga 1 mars deri më 31 mars 2022, për të hyrat dhe pasurinë e vitit paraprak (2021).
“Me këtë, i pandehuri Mentor Hyseni ka kryer veprën penale ‘Mos raportimi ose raportimi i rremë i pasurisë, i të ardhurave, dhuratave, i dobisë tjetër materiale ose i detyrimeve financiare’, nga neni 430, paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës”, thuhet në përgjigjen e Prokurorisë për Lajmi.net.
Prokuroria gjithashtu ka konfirmuar se me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë (P.nr. 1922/22) të datës 01.11.2022, është pranuar kërkesa e Prokurorisë dhe i akuzuari Mentor Hyseni është shpallur fajtor, duke u dënuar me një gjobë prej 100 eurosh.
Kritika për emërimin e Hysenit në krye të ATK-së
Mentor Hyseni, që më parë ka qenë kandidat për deputet nga Lëvizja Vetëvendosje, njihet si një figurë e afërt me partinë në pushtet. Emërimi i tij në pozitën e drejtorit të ATK-së është pritur me reagime të forta kritike nga opozita dhe shoqëria civile, për shkak të lidhjeve të tij të hapura politike dhe mungesës së transparencës në procesin e përzgjedhjes.
Dënimi për mosdeklarim të pasurisë shton më tej debatet rreth integritetit të figurave që mbajnë pozita të larta në administratën publike, veçanërisht në agjencitë që kanë rol kyç në mbledhjen e të hyrave dhe në ruajtjen e standardeve të ligjshmërisë.
Ministri në detyrë, Hekuran Murati mori pjesë në ceremonin zyrtare kur Mentor Hyseni e mori detyrën me 14 gusht 2025