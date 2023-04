​Ish-inspektori i AKI’së: Mund të ketë incidente të vogla në ditën e zgjedhjeve në veri

Më 23 prill, qytetarët me të drejtë vote në katër komunat në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, do t’iu drejtohen qendrave të votimit për të zgjedhur katër kryetarë të rinj dhe dy përbërje të reja të asambleve komunale.

Ish-inspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Shkëlzen Sopjani, ka deklaruar se gjatë kësaj dite mund të ndodhin incidente të vogla.

“Incidente të vogla ka me pasë, tendenca ka me pasë, mirëpo tendencat duhet me i pa karshi mundësive që i kanë”, ka deklaruar ai në Debat Plus.