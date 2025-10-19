Ish-hulumtuesja e Tribunalit të Hagës, Nevenka Tromp i bashkohet motoristëve në Hagë

Protestës në Hagë të motoristëve u është bashkuar edhe ish-hulumtuesja e Tribunalit të Hagës, Nevenka Tromp. Motoristë nga Prishtina dhe Evropa kanë marshuar për në Hagë për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së, që po gjykohen në Gjykatën Speciale atje. IndeksOnline ka publikuar një video të Tromp, teksa i bashkohet protestës e shoqëruar nga…

19/10/2025 15:44

Protestës në Hagë të motoristëve u është bashkuar edhe ish-hulumtuesja e Tribunalit të Hagës, Nevenka Tromp.

Motoristë nga Prishtina dhe Evropa kanë marshuar për në Hagë për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së, që po gjykohen në Gjykatën Speciale atje.

IndeksOnline ka publikuar një video të Tromp, teksa i bashkohet protestës e shoqëruar nga Nasim Haradinaj.

Pamje:

