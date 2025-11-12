Ish-gjyqtari s’përjashton mundëisnë që edhe Albin Kurti të përfshihet në aktakuzën për rezervat shtetërore

12/11/2025 18:15

Ish-gjyqtari, Hasan Shala, ka folur për aktakuzën e ngritur të martën kundër ministres në detyrë, Rozeta Hajdari, dhe tre personave të tjerë.

Shala ka thënë se në aktakuzë, Kurti është përfshirë në cilësinë e dëshmitarit dhe se kur të nis shqyrtimi gjyqësor, Kurti do të ftohet nga gjykata të dëshmojë.

“Në akuzë e kemi si në cilësi të dëshmitarit. Kur të fillojë shqyrtimi gjyqësor, gjykata do ta ftojë edhe me dëshmu. Në bazë të provave që i lexova, për të gjitha këto cështje ka qenë i informuar edhe kryeministri”, ka thënë Shala në FRONTAL.

Ai s’ka përjashtuar mundësinë që kryeministri në detyrë Albin Kurti të përfshihet në aktakuzë nga Prokuroria, por për këtë pritet të shihet procesi dhe nëse do të vërtetohet aktakuza.

“Ekziston mundësia që pas një kohe të përfshihet edhe ky në këtë vepër penale, në aktakuzë, sikur këta tre që janë si bashkëkryes, por të shohim se a do të vërtetohet kjo akuzë. Dhe kur të merren në pyetje dëshmitarët, Prokuroria mund ta zgjerojë akuzën edhe ndaj ish-kryeministrit”, ka thënë ai.

