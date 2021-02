Ish-gjenerali serb: Ndërkombëtarët krijuan UÇK-në, Gjykata Speciale nuk do të dënojë asnjë shqiptar

Ish-gjenerali serb, Vladimir Lazarevic ka thënë që Gjyakta Speciale në Hagë nuk do të dënoj asnjë shqiptar.

Në kohë të luftës në Kosovë, shërbeu si komandant i Korpusit të Prishtinës. Vladimir Lazareviç këtë post zyrtarisht e ushtroi nga janari i 1999-tës deri në qershor të atij viti.

E për këtë kohë, Lazarevic u gjet fajtor nga Tribunali i Hagës për dëbim dhe transferim me forcë të popullatës shqiptare të Kosovës. Kësisoj, ish-gjenerali serb fillimisht ishte dënuar me 15 vite burgim, e për të ulur më pas nga Apeli me 14 vite.

Atij më pas i ishte dhënë lirim i parakohshëm pasi kishte kryer dy të tretat e dënimit të tij me 14 vjet burgim.

Por, edhe pse kanë kaluar dy dekada nga lufta, Lazarevic është rikthyer që të flasë për atë periudhë.

Në një intervistë për Kosovo-Online, ish-gjenerali serb ka folur edhe për zhvillimet e fundit në Kosovë, me theks të veçantë për Gjykatën Speciale në Hagë. Ky thotë që nga ky organ i drejtësisë nuk pret që të vihet drejtësia në vend.

“Që të vihet në vend drejtësia, duhet një institucion i pavarur ndërkombëtar. Ka një milion prova. Çfarë duhet më shumë sesa fakti që Serbia lëshoi ​​nga burgu më shumë se 2,000 terroristë nën presion, madje edhe ata gjyqet e të cilëve kishin mbaruar. Kush do ta kënaqë atë drejtësi? Dhe mijëra njerëz janë viktima të tyre, si shqiptarë ashtu edhe serbë. Edhe sot, sa persona të zhdukur ende po kërkohen? Unë do të doja që drejtësia t’u jepej këtyre viktimave sa më shumë që të ishte e mundur, por unë jam thjesht skeptik në këtë pikë.”, tha ai.

Lazarevic është pyetur edhe për deklaratat e liderëve politikë në Kosovë ku kërkohet përgjegjësia nga shteti i tij për krimet e kryera në Kosovë.

Sipas tij, përgjegjësia këto 20 vjet është kërkuar vetëm nga Serbia, ndërsa tani është kthyer vëmendja nga Shqiptarët.

Por ky thotë që nuk do të dënohet asnjë shqiptar nga ndërkombëtarët pasi që janë vetë ata që e kanë krijuar UÇK-në.

“Për 20 vjet e më shumë, nën kujdesin e mentorëve të tyre, ata kanë përhapur historinë se ata janë pa mëkat, se Serbia është përgjegjëse për gjithçka, dhe tani papritmas gjykata që është e tyre ka akuza të rënda ndaj ish-presidentit të tyre, kryeministrit dhe zyrtarë të ndryshëm. Ata që mbeten pas, po përpiqen, nga njëra anë, ta ulin atë presion dhe t’i ndihmojnë ata kriminelë, dhe nga ana tjetër, presioni ndërkombëtar është i tillë që ata nuk do të lejojnë që UÇK-ja dhe anëtarët e saj të dënohen për disa krime të rënda. Sepse ata vetë krijuan UÇK-në”, u shpreh ai.

Ish-komandanti i Korpusit të Prishtinës është shprehur që gjatë kohës së luftës ka pasur një mashtrim ndërkombëtar, duke përfshirë këtu angazhimin e misionit të OSBE-së, me William Walker.

Ky madje i referohet një artikulli të mediumit francez Le Monde, ku vitin e kaluar ka aluduar se gënjeshtra më e madhe botërore e shekullit të 20-të ishte masakra gjoja e pretenduar e civilëve në Racak.