Ish-futbollisti i Tottenhamit pëson aksident të rëndë, “praptohet” me veturë luksoze

Ish-futbollisti i Tottenhamit, Marcus Edwards ka pësuar aksident të rëndë trafiku.

Edward, futbollist i Sporting Lisbonës, aksidentin me veturë e pësoi gjatë rrugës për në stërvitje, njoftojnë mediat e huaja, përcjell lajmi.net.

Raportohet se ai është në gjendje të mirë dhe nën shoqërinë e zyrtarëve të Sporting Lisbonës.

Gjithashtu, gjendja e tij po monitorohet edhe nga departamenti mjekësor i klubit portugez.

Edward u aksidentua me veturën e tij luksoze të tipit, Range Rover.

24-vjeçari është pjesë e Sporting Lisbonës nga janari i vitit 2023 kur u transferua nga Guimaraes, ndërkaq ishte pjesë edhe e Tottenham Hotspur U23 deri në vitin 2019./Lajmi.net/

