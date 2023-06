Ish e dashura e Antony vazhdon me akuza për dhunë familjare nga braziliani Ish e dashura e Antony ka hedhur dritë mbi akuzat për dhunë në familje dhe kërcënim me vdekje nga anësori i Manchester United. Gjatë një interviste televizive me gazetën portugeze ‘UOL Esporte’, Gabriela Cavallin ka përshkruar akuzat ndaj futbollistit, të cilat përfshijnë kërcënimin e saj me vdekje nëse ajo i jepte fund lidhjes së tyre. Në fillim të…