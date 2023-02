Ish-drejtori i policisë: Vazhdimi pa afat i konkursit për policë në veri, i paligjshëm

Konkursi për policë të ri në komunat veriore të Kosovës nuk po di të përfundojë.

Ndonëse në fillim organet e rendit u mjaftuan vetëm me postimin e konkursit, në kohën shtesë të tij u realizuan edhe video-thirrje me përfaqësues të sundimit të ligjit në Kosovë, por edhe të vet zyrtarëve policorë.

Kësaj nisme iu bashkua edhe kryeministri Albin Kurtit, që në gjuhën serbe u bëri thirrje pakicave të aplikojnë për gjeneratën e re të policisë.

Megjithatë, as videoja e Kurtit nuk kreu punë pasi sa policë u kërkuan nuk aplikuan, raporton Klan Kosova.

Andaj, ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, deklaroi se ky konkurs nuk do të mbyllet as të premten e 10 janarit, siç ishte planifikuar, por do zgjasë deri të plotësohet numri.

Mirëpo, sipas ish-drejtorit të policisë, Rashit Qalaj, zgjatja e konkursit pa afat nuk është e ligjshme.

E mos deklarimi i institucioneve për numrin e pretendentëve për policë, Qalaj thotë se po bëhet për t’i mbrojtur aplikuesit nga presionet e Serbisë.

Megjithatë, sipas udhëheqësit të dikurshëm të Policisë, ata që aplikuan nuk janë të veriut të vendit.

Me shumë se 500 pjesëtarë të komunitetit serb u larguan kolektivisht nga ky institucion më 5 nëntor 2022, derisa së fundmi Qeveria serbe i quajti dorëheqjet si të përkohshme.