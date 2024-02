Ish-drejtori i Policisë: Aleatët e Kosovës janë zhgënjyer me Kurtin Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashit Qalaj, i sheh shqetësuese reagimet e ndërkombëtarëve lidhur me zhvillimet në vend. Ai thotë se i druhet shtimit të masave nga Bashkimi Evropian. Rregullorja e Bankës Qendrore të Kosovës lidhur me dinarin serb, mbyllja e zyrave në Pejë e Dragash, janë disa nga vendimet që sipas ndërkombëtarëve janë…