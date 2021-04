Lajmi është konfirmuar për ‘Epoka e re’ nga vetë Rafuna.

“Bedri Hamzen e njoh prej vitesh dhe çdo herë kam pasur bashkëpunim të mirë në anën profesionale me të. Nga data 1 maj zyrtarisht do t’ia fillojë punës me të”, ka thënë Rafuna.

Lulzim Rafuna më herët ka qenë edhe këshilltar i Edi Ramës, për dogana dhe tatime.