Ish-diplomati amerikan: Shpresoj një qeveri e opozitës – me Kurtin, Kosova s’mund të bëjë përparim

Ish-Drejtori i zyrës për Evropën Qendrore dhe Jugore në Departamentin e Shtetit, Jonathan Moore, gjatë Administratës Obama ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti “ishte i pasuksesshëm” jo vetëm për Kosovën, por edhe për marrëdhëniet me SHBA-në dhe se me të, i dërguari i ri i BE-së për dialog, Peter Sorensen, do ta ketë shumë të vështirë të arrijë përparim në dialog.

Ai thotë se “do të ishte e dobishme” që partitë opozitare të formojnë një qeveri të re nëse duan përparim për qytetarët.

Sipas Moore, edhe ish-ambasadori amerikan, Jeff Hovenier, për të cilin tha se ishte “brilant” nuk mund të bënte asgjë pozitive me Kurtin, i cili “refuzoi gjithçka”.

“Tashmë 10 vjet më parë Kurti ishte negativ. Qytetarët e votuan për të, ndoshta sepse nuk është i korruptuar, sepse është modest, por rezultati është se nuk ka pasur asnjë hap pozitiv kur diçka varet nga ai. Kjo duket edhe në dialog”, tha Moore për mediumin në gjuhën serbe “Kosovo Online”.

Ai pranon se shpresonte që opozita në Kosovë të merrte më shumë vota dhe të mund të bënte koalicion.

“Do të ishte e dobishme të formohej një qeveri me Listën Srpska dhe të kishte një kryeministër të ri. Shpresoj që opozita, nëse dëshiron përparim për qytetarët e saj, natyrisht edhe në veri, do të formojë një koalicion dhe do të ndjekë një politikë më të mirë ndaj Europës dhe Amerikës”, tha Moore.

Ai thekson se është një gjë pozitive që Sorensen do të ndërmjetësojë në dialog, sepse është “shumë i zgjuar”, por thekson se me Kurtin do ta ketë shumë të vështirë të arrijë progres në dialog.

“Kur bëhet fjalë për marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-së, kjo tregon se askush në qeverinë amerikane nuk mund të parashikojë një të ardhme të suksesshme për Kosovën me Kurtin”.

Ai kujton se Richard Grenell, një njeri i afërt me Presidentin Donald Trump, i cili, siç thotë ai, ka luajtur dhe luan një rol shumë të rëndësishëm dhe ka besimin dhe respektin e Trumpit, ka përmendur vazhdimisht Kurtin, me të cilin nuk janë në marrëdhëniet më të mira.

“Edhe disa të tjerë flasin herë pas here për situatën në Kosovë. Ishte një sinjal i qartë edhe për Bidenin se askush tek autoritetet amerikane nuk mund të parashikojë një të ardhme të suksesshme për Kosovën me Kurtin. Nëse votuesit mendojnë se ai është i vetmi politikan që duhet të jetë kryeministër, është vendimi i votuesve, por nuk do të ketë përparim në aspektin e ekonomisë, marrëdhënieve tregtare, jo vetëm me BE-në, por nuk është sekret, as Shqipëria e as Maqedonia nuk mund të jenë të kënaqur me sjelljen e tij”, tha Moore.

Duke thënë se nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të Kosovës, ai shton: “Nëse e doni atë si kryeministër, doni të përjashtoni një të ardhme pozitive për të ardhme të parashikueshme”.

I pyetur nëse pret që Sorensen dhe Uashingtoni të bëjnë presion që më në fund të formohet Asociacioni i Komunave me shumicë serbe, ai u përgjigj se kjo ishte detyra kryesore dhe ai duhet të formohet.

Ai beson se disa po keqinterpretojnë se kjo mund të jetë një Republika Srpska e re, sepse juridiksioni i komunave është diçka që përcaktohet me Kushtetutë. Flitet për çështje specifike, lokale, pa politikë të jashtme, por vetëm për arsim dhe shëndetësi.