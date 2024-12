Ish-deputetja e AAK-së, Albena Reshitaj, aderon në GUXO

Ish-deputetja e AAK-së, Albena Reshitaj, para zgjedhjeve të 9 shkurtit ka aderuar në Partinë GUXO.

Lajmin e ka bërë të ditur bashkëkryetarja e GUXO-s, Donika Gërvalla, e cila e përshkroi Reshitajn si grua të fortë e me profesionalizëm të shëmuar.

“E rritur në një familje që mishëron vlerat patriotike dhe përkushtimin profesional, prof. Dr. Albena Reshitaj ka dëshmuar vendosmëri dhe lidership në kohët kur Kosovës i nevojiteshin më shumë se kurrë stabiliteti dhe reformat”.

Tutje, Gërvalla tha se me Reshitajn do të punojnë bashkë me guxim e vendosmëri për një Kosovë të fortë e të zhvilluar./Lajmi.net