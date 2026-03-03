Ish-deputeti i LVV-së: Nuk ka matematikë që e rizgjedh Osmanin presidente

Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Nasuf Bejta, ka deklaruar se aktualisht nuk ekziston “matematikë” që do ta mundësonte zgjedhjen e Vjosa Osmani për një mandat të dytë në krye të shtetit. Në Debat Plus në TV Dukagjini, Bejta tha se kryeministri Albin Kurti është “njohës i shkëlqyeshëm i matematikës politike”, por sipas tij, numrat në Kuvend…

03/03/2026 22:41

Ish-deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Nasuf Bejta, ka deklaruar se aktualisht nuk ekziston “matematikë” që do ta mundësonte zgjedhjen e Vjosa Osmani për një mandat të dytë në krye të shtetit.

Në Debat Plus në TV Dukagjini, Bejta tha se kryeministri Albin Kurti është “njohës i shkëlqyeshëm i matematikës politike”, por sipas tij, numrat në Kuvend nuk janë në favor të zgjedhjes së Osmanit.

“Albin Kurti është njohës i shkëlqyeshëm i matematikës politike. Nuk ka matematikë për momentin që e zgjedh Vjosa Osmanin presidente të shtetit. Nuk ka. E ka thënë shumë qartë. Dy është për një është pak. Me mungu ose mos me votu. Unë konsideroj që Albin ka llogaritur shumë bukur”.

