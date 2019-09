Ish-deputetët që nuk do të kandidojnë edhe për një mandat

Nuk mungojnë as kandidatë të rinj, të cilët së fundmi u janë bashkëngjitur partive politike. Jashtë listave për kandidatë për deputetë janë: Faton Topalli, Aida Dërguti, Ramiz Kelmendi, Naser Osmani, shkruan sot gazeta Zëri.

Ndonëse shumica e deputetëve të legjislaturës së kaluar do të kandidojnë prapë për postin e njëjtë, ka edhe prej tyre të cilët nuk do të jenë më në listat e deputetëve.

Nga LDK-ja në listën e kandidatëve për deputetë nuk do të jetë Naser Osmani, i

cili kishte njoftuar se nuk do ta kërkojë edhe një mandat për shkak të aktakuzës së tij, që është ngritur nga Gjykata e po ashtu kandidatë për deputetë nga LDK-ja nuk do të jenë as Lutzi Zharku e Ramiz Kelmendi, i cili gjatë ditës së djeshme ka bërë të ditur se nuk do të jetë më pjesë e LDK-së dhe se do të kërkojë një parti tjetër politike, që do t’i ofrojë mundësi për t’i përmbushur vizionet e tij.

Nga Partia Socialdemokrate në listën e kandidatëve për deputetë nuk janë Faton Topalli dhe Aida Dërguti. Topalli gjatë ditës së djeshme ka thënë se do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij subjekti, por që për arsye personale ka vendosur të mos kandidojë për deputet.

Pjesë të garës për deputetë nuk do të jenë as ish-deputetët e pavarur, Korab Sejdiu dhe Ilir Deda.