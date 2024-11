Ish-burri Drenushës ishte duke bashkëjetuar me vajzën e tezës së njërës prej banoreve, Zeka thotë se Drenusha kishte gisht në ndarjen e tyre

Atilla Kardesh është banori më i ri i Big Brother Vip Kosova 3.

Hyrja e tij duket se do të trazojë ujërat pasi është edhe ish-bashkëshorti i banores Drenusha Latifi.

Mirëpo një deklaratë e opinionistit Milaim Zeka ka trazuar ujërat.

Zeka ka deklaruar se banorja Diana dhe Atilla Kardesh njihen tash e 18 vite, pasi vajza e tezës së Dianes ka qenë e fejuar me Atilla Kardesh.

Tutje Zeka ka thënë se Drenusha ka qenë ajo që ka ndërhyrë në lidhjen e vajzës e tezës së Dianës dhe Atillës.

Ndërkaq mbetet të shihet se si do të ndryshojë loja me hyrjen e tij.

“Unë prognozoj që Diana do të futet në aleancë me Drenushën, ose do jetë një luftë sepse Atilla ka qenë i fejuar me qikën e tezës së Dianës”, ka thënë Zeka. /Lajmi.net/