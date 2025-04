Ish bashkëpartiakja tregon pse Kurti nuk i kërkon falje LDK-së Ish-deputetja e VV-së, Aida Dërguti, ka komentuar raportet e partisë së Albin Kurtit me LDK-në. Ajo ka bërë me dije se sjellja e VV-së ndaj LDK-së ka qenë e dhunshme. Në emisionin “Rubikon” Dërguti ka ftesa e Kurtit për takim konsultativ me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ishte blof. “Në historinë e bashkëpunimit me LDK-në,…