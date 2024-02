Ish banorja e “BBVA 2”, Diola Dosti: Unë nëse ha një copë tortë, rri 24 orë vetëm me ujë

Diola Dosti, ish banorja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP Albania”, bëhet virale shpesh pas deklaratave që ajo bën mbi shëndetin.

Edhe kësaj radhe ajo ka treguar mënyrën e shpejt të dobësimit, shkruan lajmi.net.

Diola tha se ajo mban regjim, derisa ka marrë shembull se nëse në një ditëlindje në ora 12:00 ha një copë torte, ajo 24 orë të tjera do të rrijë pa ngrënë.

Nutricionistja ka thënë në “Living Room” se ajo arrinë të qëndrojë edhe 32 orë pa ngrënë.

“Nuk është fat të jesh në formë. Unë kam një lloj respekti për veten dhe ndjek një lloj regjimi, mbaj balanca. Që domethënë, nëse ti më fton në ditëlindjen tënde dhe do më japësh mua atë copën e tortës në 12 të natës, unë do e konsumoj për të të respektuar. Por unë do rri më pas 24 orë pa ngrënë ushqim. Unë e bëj njëherë në javë këtë regjim. Unë e çoj edhe në 32 orë”, tha Diola./Lajmi.net/