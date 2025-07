Ish-banorja e BB VIP: S’jam e fiksuar pas trupit, dua dashuri të sinqertë

Ish-banorja e Big Brother VIP, Loredana, ka ndarë detaje nga jeta e saj private gjatë një interviste në emisionin “Goca dhe Gra”. Ajo ka treguar me humor se prej kohësh ka filluar të marrë mesazhe dhe foto nga djem të ndryshëm, kryesisht në palestër.

“Nuk kemi qenë keq me kërkesat, më dërgojnë çunat foto nga palestra. I kam vënë pak në sedër, por nuk jam aq e fiksuar me muskujt me thënë të drejtën”, u shpreh ajo.

Loredana tha se është e hapur ndaj njohjeve të reja dhe në kërkim të një njeriu që t’i ofrojë dashuri dhe stabilitet emocional.