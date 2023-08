Ish-banori i ‘’Big Brother VIP 2’’ opinionist në “Big Brother VIP 3”? Big Brother VIP Albania 3 do të fillojë së shpejti. Mirëpo nuk dihet se çfarë do të ndodhë me fatin e Zhaklin Lekatarit dhe Arbër Hajdarit si opinionistë të “Big Brother VIP”. Kjo pas përplasjeve të shumta që patën me konkurrentët këtë edicion të dytë. Gazetari Bledi Mane, që ishte konkurrent brenda shtëpisë dhe shkaktoi…