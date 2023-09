Ish-banori i Big Brother Kosovë, lë Kosovën për Amerikën

Njëri nga banorët më të komentuar të Big Brother Kosova, Andi Artani ka vendosur që ta lë Kosovën për të jetuar në SHBA.

Kjo është bërë e ditur nga vetë Andi përmes një postimi në rrjetin social.

Gjatë kohës sa qëndroi në shtëpinë e Big Brother ai krijoi edhe një lidhje me modelen e njohur shqiptare, Gresa Hoti, me të cilën u nda as pak kohësh.

“Mirupafshim Kosovë! Koha për kapitullin e ri të jetës. NewYork City pritëm”, ka shkruar Andi në mbishkrimin e fotografisë./Lajmi.net/