Ish-asamblisti i Drenasit dënohet me 6 muaj burgim me kusht për mosdeklarim të saktë të pasurisë Ish-këshilltari i Asamblesë Komunale të Drenasit, Emri Lladrovci është dënuar me 6 muaj burgim me kusht dhe 1 mijë euro gjobë për mosdeklarim të saktë të pasurisë. Aktgjykimi është shpallur të premten nga gjykatësi Eroll Gashi. Dënimi me kusht nuk do të ekzekutohet nëse i akuzuari brenda afatit kohorë prej 1 viti nuk kryen ndonjë…