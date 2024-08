Ish analisti i CIA për Ballkanin: Vuçiq luan me rusët e amerikanët, Kosova me Kryeministër me të cilin duket se s’do të punojë askush David Kanin, ish analist i agjencisë amerikane të zbulimit CIA, ka thënë se presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq po luan me amerikanët si dhe me rusët. Duke komentuar ngërçin e dialogut Kosovë-Serbi në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai ndër tjerash ka thënë se me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti “duket se nuk po…