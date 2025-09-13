Ish-ambasadori shqiptar në NATO: Politika e Kosovës të reflektojë në raport me ShBA-në

Ish-ambasadori i Shqipërisë në NATO, Visho Ajazi Lika, komentoi vendimin e Shteteve të Bashkuara për të pezulluar pa afat dialogun strategjik me Kosovën. Ai e cilësoi këtë si një lajm të keq për politikën e Kosovës por jo të papritur, duke theksuar nevojën për reflektim të menjëhershëm nga autoritetet për të riparuar marrëdhëniet me aleatin…

Lajme

13/09/2025 09:47

Ish-ambasadori i Shqipërisë në NATO, Visho Ajazi Lika, komentoi vendimin e Shteteve të Bashkuara për të pezulluar pa afat dialogun strategjik me Kosovën.

Ai e cilësoi këtë si një lajm të keq për politikën e Kosovës por jo të papritur, duke theksuar nevojën për reflektim të menjëhershëm nga autoritetet për të riparuar marrëdhëniet me aleatin kryesor, ShBA-në.

“Lajm i keq, por jo i papritur. Besoj që është imediate që për klasën politike të Kosovës të marrin masa që ky pezullim të pezullohet sa më shpejt. Lexova deklaratën e Presidencës së Kosovës dhe shpresoja se do punohej për t’u përmirësuar, por pa asnjë propozim konkret. Më shqetëson ky fakt pasi ShBA-të janë mbështetësit kryesorë në mbrojtje të Kosovës”, tha Ajazi në “Euronews Albania”.

Ish-ambasadori thotë se në kohën kur ka drejtuar misionin në NATO, ShBA-ja ka mbështetur shumë Kosovën, veçanërisht në formimin e Ushtrisë. Ai kërkon reflektim nga politika.

“Gjatë mandatit tim kam vënë re që Kosova ka qenë shumë e mbështetur nga ShBA-të, veçanërisht në formimin e Forcave të Armatosura të Kosovës. Politika duhet të reflektojë. Duhet të jemi të përgatitur që vullnetin e mirë amerikan, por Trumpin kryesisht, ta kemi shumë në konsideratë”, tha Visho Ajazi Lika.

Vendimi për pezullimin e Dialogut Strategjik, sipas ambasadës amerikane në Prishtinë, erdhi “për shkak të shqetësimeve për veprimet e qeverisë në detyrë që kanë rritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë, duke kufizuar aftësinë e Shteteve të Bashkuara për të punuar produktivisht me Kosovën në prioritetet e përbashkëta”.

Artikuj të ngjashëm

September 13, 2025

Uran Ismaili sot mban tubimin hapës të fushatës “Koha për Prishtinën”...

September 13, 2025

Besnik Tahiri reagon pas suspendimi të dialogut strategjik: Të dëmtohet lidhja...

September 13, 2025

I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk në strehim të posaçëm

September 13, 2025

Kandidati i VV-së për këshilltar komunal në Drenas kërcënon gazetarin Valon...

Lajme të fundit

Uran Ismaili sot mban tubimin hapës të fushatës...

Besnik Tahiri reagon pas suspendimi të dialogut strategjik:...

I dyshuari për vrasjen e Charlie Kirk në strehim të posaçëm

Kandidati i VV-së për këshilltar komunal në Drenas...