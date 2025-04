Ish-ambasadori Peci tregon tri çështjet më të cilat do të përballet qeveria e re

Drejtori i Institut KIPRED, Lulzim Peci, ka treguar çështje me të cilat do të përballet qeveria e re e Kosovës.

Ai ka bërë me dije secila se secila qeveri do të përballet me nevojën urgjente për të adresuar tri çështje fondamentale, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në orientimin strategjik dhe të ardhmen e Kosovës.

Në profilin e tij në “Facebook”, Peci ka shkruar se këto çështja janë Asociacioni, stabilizimin i gjendjes në veri dhe normalizimin e raporteve me aleatët.

“Çdo qeveri e Kosovës që do të formohet si rezultat i zgjedhjeve të 9 shkurtit do të përballet me nevojën urgjente për të adresuar tri çështje fondamentale, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në orientimin strategjik dhe të ardhmen e vendit tonë. Së pari, dërgimi i draft-statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Gjykatën Kushtetuese duhet të ndodhë pa vonesa. Ky është një dokument që, në praktikë, ka shumë pak gjasa të rinegociohet. Çdo përpjekje për rihapje të tij, në rrethanat aktuale, rrezikon të rezultojë në një version më të pafavorshëm për Kosovën. Ky hap është thelbësor për të mundësuar anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës – një objektiv strategjik për forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit tonë, dhe konsolimin e tij si shtet i pakontestuar evropian”, ka shkuar Peci.

Më tej, ai ka treguar urgjencës edhe të dy çështjeve tjera.

“Së dyti, normalizimi i situatës në veri është i domosdoshëm për të mundësuar heqjen e masave ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Përtej përfitimeve praktike, ky veprim do të ishte një sinjal i qartë i përkushtimit të institucioneve tona për stabilitet, integrim dhe trajtim të drejtë të komunitetit serb në vendin tonë. Duhet kujtuar se shumica e vendeve perëndimore e kanë njohur pavarësinë e Kosovës mbi premisën e multietnicitetit. Një situatë e tensionuar ose e ngrirë, me potencial për konflikt, dëmton rëndë interesat strategjike të vendit. Së treti, rindërtimi i besimit dhe i një agjende të përbashkët me shtetet kyçe perëndimore – me theks të veçantë me vendet e Quint-it – përbën një parakusht të domosdoshëm për avancimin drejt një marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë, e cila duhet të përfshijë njohjen eksplicite të Kosovës si shtet sovran dhe i barabartë në bashkësinë ndërkombëtare”, ka shkruar Peci.