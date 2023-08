Ish-ambasadori holandez: Kosova është shtet sovran, Lista Serbe po u bën presion serbëve në veri

Ish-ambasadori i Holandës në Kosovë, Robert Bosch ka mbështetur fuqishëm letrën e politikanëve të ndryshme evropian, të cilët kanë akuzuar Serbinë për pengimin e zgjedhjeve demokratike në Kosovë.

Me anë të një postimi në Facebook, Bosch thotë se Serbia duhet të dënohen publikisht për ndërhyrje në Kosovë.

“A do të ndihmojë kjo në ndalimin e kuptimit ekstrem të Borel/Lajçak të pikëpamjes së Beogradit. Siç e kam shkruar edhe më parë, është Lista Serbe, ajo që u bën presion serbëve në veri që të mos bashkëpunojnë me Kosovën dhe de facto ua bën të pamundur jetën serbëve të moderuar. BE me sa duket nuk dëshiron ta njohë këtë… pse?”, ka shkruar Bosch.

Postimi i tij:

Ne shkruajmë për të ngritur shqetësimet tona për politikën aktuale të BE-së, SHBA-së dhe Mbretërisë së Bashkuar ndaj marrëdhënieve Serbi-Kosovë. Ne besojmë se ngjarjet dhe krizat e fundit kanë nxjerrë në pah të metat në qasjen tonë kolektive dhe do të kërkonim që ajo të rishqyrtohej.

Ndërsa fokusi ynë duhet të mbetet në normalizimin e marrëdhënieve dhe rrugën e vazhdueshme euro-atlantike si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën, trazirat e fundit kërkojnë që të gjitha palët të ripërqendrohen në de-përshkallëzimin dhe parandalimin.

Bojkoti i zgjedhjeve komunale nga serbët e Kosovës më 23 prill, sulmi i mëvonshëm ndaj ushtarëve të KFOR-it më 29 maj dhe ndalimi arbitrar i policëve kosovarë nga autoritetet serbe më 14 qershor, të gjitha tregojnë drejt një përkeqësimi të shpejtë të situatës, e cila jo vetëm që kërcënon dialogun Beograd-Prishtinë. , por vetë paqja rajonale. Zbulimet e fundit të depove të armëve në veri të Kosovës dhe raportet për kontrabandën e vazhdueshme të armëve përtej kufirit Serbi-Kosovë nxjerrin në pah rreziqet e përshkallëzimeve të mëtejshme.

Kosova është shtet sovran dhe demokraci funksionale. Ky fakt duhet të jetë baza e politikës sonë kolektive ndaj krizës aktuale. Përpjekjet për të prishur zgjedhjet demokratike në Kosovë nga Serbia duhet të kritikohen publikisht si ndërhyrje e huaj me masa të prekshme të zbatuara për t’i mbajtur ata përgjegjës nëse ato vazhdojnë të minojnë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo do të ndihmojë në lehtësimin e zgjedhjeve të ardhshme me pjesëmarrje të plotë nga të gjitha komunitetet e pranishme në komunat veriore. Ne duhet të ushtrojmë diplomaci parandaluese nëse kriza aktuale duhet të zgjidhet, dialogu i lehtësuar nga BE-ja duhet të japë rezultate pozitive dhe zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit respektohet me respekt.

Ne kërkojmë që të kthehet ekuilibri dhe proporcionaliteti në marrëdhëniet me Kosovën dhe Serbinë.

Kosova është përballur me pasoja të rëndësishme pas përpjekjeve të kryetarëve të komunave për të hyrë në zyrat e tyre në veri të Kosovës.

Kosova duhet të koordinohet me KFOR-in në të ardhmen për të parandaluar përshkallëzimin. Por mungesa e presionit të ushtruar ndaj Serbisë pas ndalimit arbitrar të tre policëve kosovarë dhe dështimi për të mbajtur përgjegjësi për sulmet ndaj KFOR-it, nxjerr në pah mungesën aktuale të paanshmërisë në adresimin e pikave të tilla të ndezjes.

Ne vërejmë sanksionimin e fundit nga qeveria amerikane të Aleksandar Vulin, kreut të Agjencisë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit (BIA).

Qasja aktuale nuk funksionon. Ne do të kërkojmë që komuniteti ndërkombëtar të mësojë nga e kaluara jonë dhe të sigurojë që ne të mos miratojmë një politikë në qendër të Beogradit për Ballkanin. Ne gjithashtu kërkojmë që të konsideroni miratimin e një politike të diplomacisë parandaluese për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës së sigurisë dhe politike në veri të Kosovës, me ekuilibër dhe proporcionalitet që udhëzon çdo deklaratë dhe çdo dënim apo sanksion të lëshuar dhe që ata që e bëjnë këtë të mbështesin shteti ligjor dhe demokracia nuk qortohen.

Alicia Kearns shkroi në një postim në Twitter: “10 kryetarë të komisioneve për punë të jashtme dhe 56 deputetë i kanë bërë thirrje SHBA-së, BE-së dhe Britanisë së Madhe që të ndryshojnë qasjen tonë ndaj Kosovës dhe Serbisë. Ne kemi nevojë për diplomaci parandaluese, ku sigurojmë që të ketë ekuilibër në marrëdhëniet tona dhe të mos përsërisim gabimet e së kaluarës.”