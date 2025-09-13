Ish-Ambasadori Beqë Cufaj: Kurti e arriti të pamundurën, SHBA-në e BE-në nga aleatë të Kosovës, i bëri të Serbisë
Ish-ambasadori kosovar, Beqë Cufaj, ka reaguar pas vendimit të djeshëm të SHBA-së për të ndërprerë dialogun strategjik me Kosovën ndonëse ishte planifikuar që të niste dhe pas çortimit të sotëm të BE-së për veprimet në Veri pas mbylljes të disa zyrave paralale.
Cufaj ka thënë se Kurti ka arritur që ta bëjë të pamundurën, duke kthyer Brukselin e Washingtonin nga aleatët të Kosovë, në aleatë të Serbisë.
“Kurti ia doli të pamundurës: t’i shndërrojë Brukselin dhe Uashingtonin nga aleatë të Kosovës në aleatë të Beogradit”, ka shkruar Cufaj.