Ish-ambasadori amerikan reagon për pretendimet se Dick Marty u vu në shënjestër të shërbimit serb

Delawie tha se Marty është një nëpunës me karrierë të gjatë dhe se nuk duhet që në vendin e tij të jetojë nën masa sigurie 24/7.

Tutje ish-ambasadori Delawie tha se Ballkani s’ka nevojë për telashe shtesë si rasti me supozime për vrasjen e Martyt, transmeton lajmi.net.

“Z. Marty është një nëpunës publik me karrierë. Ai nuk duhet të jetojë me siguri 24×7 në Zvicër, në vendin e tij. Ballkani nuk ka nevojë për ndonjë telash shtesë si ky komplot i supozuar i vrasjes”, ka shkruar Delawie./Lajmi.net/

Mr. Marty is a career public servant. He should not have to live with 24×7 security in Switzerland, his own country. The Balkans does not need any additional trouble like this alleged assassination plot. https://t.co/jCAePwVlvJ

— Amb Greg Delawie (@GregDelawie) April 12, 2022