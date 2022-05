Ischinger pas takimeve në Berlin: Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është vonuar

Ischinger këto deklarata i ka bërë pas takimeve të zhvilluara në Berlin, nëpërmjet ‘Twitter’-it të tij. Ai ka falënderuar Bundestagun për, siç e ka quajtur ai, ringjalljen e përpjekjeve për normalizim raportesh Prishtinë-Beograd, shkruan lajmi.net.

“Faleminderit Kancelar për ringjalljen e përpjekjeve për të kapërcyer ndarjen midis #Beogradit dhe # Prishtinës. Kanë kaluar 14 vjet nga shpallja e Pavarësisë së #Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve dypalëshe është i vonuar! Miroslav Lajçak ka nevojë për mbështetje urgjente!”, ka shkruar ish-diplomati gjerman, duke përmendur vetëm kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin, në postimin e tij.

Thank you @Bundeskanzler for re-energizing efforts to bridge the divide between #belgrade and #pristina. It has been 14 years since the Declaration of Independence of #Kosovo. Normalizing the bilateral relationship is overdue! Miroslav Lajcak needs urgent support! @albinkurti

