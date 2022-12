Ischinger: Nëse Serbia nxit dhunë në Kosovë, vazhdimi i anëtarësimit në BE është i pamundur

Ish-emisari gjerman në dialog, Wolfgang Ischinger është shprehur i shqetësuar për gjendjen në veri.

Me anë të një postimi në Tëitter, Ischinger ka thënë se roli vendimtar i BE-së në këtë mes është urgjent, shkruan lajmi.net.

Madje ai ka thënë se Serbia duhet ta dijë se nxitja e dhunës në Kosovë do të bënte të pamundur vazhdimin e procesit të anëtarësimit në BE.

Postimi i plotë:

Thellësisht i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme. Veprimi/roli vendimtar i BE-së urgjent. A është vënë në dijeni Serbia se nxitja e dhunës në shtetin fqinj, Kosovën do ta bënte të pamundur vazhdimin e procesit të anëtarësimit në BE? /Lajmi.net/

Deeply concerned about continuing tensions. Decisive EU action/role urgent. Has Serbia been made aware that inciting violence in neighboring state Kosovo would make continued EU accession process impossible? @vonderleyen @JosepBorrellF https://t.co/yzHuaLwzbq

— Wolfgang Ischinger (@ischinger) December 24, 2022