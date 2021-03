Ischinger i reagon Grenellit: Mandati juaj ka skaduar, lija Kosovën njerëzve të saj

Ischinger përmes një postimi në Twitter i tha Grenellit se mandati i tij ka skaduar dhe e këshilloi që të ia lë Kosovën njerëzve të saj.

“Ric, sinqerisht: ndalo përpjekjen për të ndërhyrë. Mjaft dëm është bërë. Mandati juaj ka skaduar. Lejani Kosovën njerëzve të Kosovës”, ka shkruar ai.

Ric, honestly: stop trying to interfere. Enough damage has been done. Your mandate has expired. Leave Kosovo to the people of #Kosovo @albinkurti @Enver_Hoxhaj @VjosaOsmaniMP @atifetejahjaga @MiroslavLajcak https://t.co/uTmT4s9sVt

— Wolfgang Ischinger (@ischinger) March 5, 2021