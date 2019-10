Isa Mustafa refuzon ta urojë Albin Kurtin, thotë se fituesi i zgjedhjeve ende nuk dihet

Përmes një postimi në Facebook, ai ka refuzuar ta urojë VV-në për fitoren, shkruan lajmi.net.

Ka thënë se fituesi do të dihet vetëm pasi të përfundojë numërimi i të gjitha votave, diasporës dhe me kusht.

Ka bërë të ditur se këto ditë do të takohet me Kurtin për shikimin e mundësisë së bashkëqeverisjes.

Postimi i plotë:

Qytetarë të nderuar

Në zgjedhjet e 6 tetorit LDK mori përkrahje të gjerë nga qytetarët tanë. Qytetarët ndëshkuan ata që qeverisën keq.

Në një garë tepër të ngushtë, 50:50, fituesi, LDK apo VV, do të dihet përfundimisht pasi të përfundon numërimi i plotë i të gjitha votave.

Këto ditë, së bashku me kandidaten tonë për kryeministre, znj. Vjosa Osmani, do të takohemi me Kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, z. Kurti për të vlerësuar procesin zgjedhor dhe mundësitë e bashkëqeverisjes. Do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë para fillimit të procesit zgjedhor, duke respektuar vullnetin e qytetarëve të shprehur me votë të lirë në një proces demokratik zgjedhor por edhe interesin e LDK-së. /Lajmi.net/