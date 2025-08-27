Isa Mustafa pas shkrimit të Dimal Bashës: O të shkarkohet, o ta pranojmë se shteti ynë u ngrit nga kriminelët e drogagjinjtë
Ish-kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka reaguar ashpër pas publikimit të artikullit të Dimal Bashës të botuar në vitin 2012 ku akuzonte UÇK-në.
Mustafa thotë se përveç shkarkimit të Bashës, janë edhe shumë persona tjerë që duhet të shkarkohen si ata që e propozuan, ata që e votuan dhe ata që e uruan, duke theksuar se në të kundërtën duhet pranuar se “ky shtet është kriminal, i çliruar dhe i ngritur nga kriminelët dhe drogagjijtë”.
Tutje ai shton se edhe në këtë rast duhet ta ruajm dinjitetin e shtetit tonë dhe atyre që luftuan, punuan dhe u flijuan për lirinë që e gëzojmë.
Për fund, Mustafa thekson se njërëz me veprime të tilla nuk duhet të qëndrojnë në krye të Kuvendit e as në Kuvend.
“Janë shumë për shkarkim. Ata që e propozuan, ata që i thurrën lavd, ata që e votuan, ata që e uruan. Ose të pranojmë se ky shtet është kriminal, i çliruar dhe i ngritur nga kriminelët dhe drogagjijtë. Edhe në këtë rast është obligim ta ruajmë dinjitetin e shtetit tonë, të atyre që luftuan, punuan dhe u flijuan për lirinë që e gëzojmë. Njerëz me pikëpamje dhe veprime të tilla nuk duhet të qëndrojnë në krye të Kuvendit e as në Kuvend”, tha ai për GazetaBlic.