Isa Mustafa: LDK nuk duhet të distancojë njerëzit që VV ka sulmuar, partia nuk duhet të kopjojë Vetëvendosjen
Lajme
Isa Mustafa thotë se në zgjedhjet e fundit, LDK-ja u mundua ta kopjojë Vetëvendosjen, duke distancuar njerëz që kanë punuar për LDK-në.
“Zgjedhjet e fundit kanë qenë një periudhë mjaft e shkurtë dhe dinamike, dhe mjaft e ndikuar prej sjelljeve të VV’së, sepse LDK është munduar ta kopjojë VV’në duke menduar që cdo gjë tjetër nuk po përkrahet prej qytetarëve, dhe tani metoda të sjelljes që VV që janë bërë metoda që e kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve e votën e tyre, prandaj edhe ne duhet të bëhemi ashtu”, tha ai.
Sipsa tij, LDK-ja nuk duhet t’i distancojë njerëz që kanë punuar për LDK-në e që u sulmuan nga VV-ja.
“Në distancimin e njerëzve që kanë punuar për LDK, sepse njerëzit që nuk i ka dasht VV’ja, pastaj ata njerëz kanë mbet jasht strukturave të LDK që për mua ka qenë totalisht e paarsyeshme. Në qoftë se themi që VV’ja e sulmon me të gjitha mjetet Agim Veliun, atëherë nuk ka nevojë që Agimin ta distancojë LDK, ose nëse VV’ja nuk e don Skender Hysenin, ska nevojë që mos ta dojë LDK aktuale, sepse edhe njëri tjetrin janë prej fillimit në LDK”, tha ai në T7./Lajmi.net/