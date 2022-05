Isa Mustafa: Kurti u ul gju më gju me Vuçiqin – nuk e quaj tradhtar, por mashtrues po

Takimi i Kurtit me Vuçiqin u kritikua mjaft shumë në Kosovë, duke marrë parasysh deklaratat e forta të Kurtit para se të vinte në pushtet, ku kishte thënë se nuk do të ketë takime me Serbinë pa kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë.

Lajmi.net sot ka kontaktuar edhe me ish-kryeministrin e Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili sa ishte kryeministër ishte “gozhduar” nga kreu i VV-së (atëherë në opozitë), Albin Kurti dhe bashkë partiakët e tij, për takimin që Mustafa kishte zhvilluar me Vuçiqin në atë kohë.

Kurti e kishte cilësuar Mustafën “tradhtar” pasi që ky i fundit ishte takuar me presidentin serb, Aleksandër Vuçiq në kuadër të negociatave Kosovë-Serbi, por se vet Mustafa ka thënë se nuk do ta quajë me të njëjtin epitet Kurtin.

“Nuk mund të lëshohem në nivelin e Kurtit e as të bashkëpunëtorëve të tij. Kanë qenë sjellje rrugaqësh, të rrezikshme për vendin por edhe për jetën e atyre që i shpallnin tradhëtar. Me ato sulme, etiketime e parulla të rrezikshme erdhën në pushtet dhe ky vet u ul gju më gju me Vuçiqin. Nuk shoh asgjë të veçantë që është takuar me Vuçiqin sepse është punë që duhet ta bëjë kryeministri në dialog. Për këtë, unë nuk e quaj tradhtar. Mashtrues po, sepse i ka mashtruar analfabetët e vet funksional për të ardhur në pushtet dhe vazhdon t’i mashtrojë”, ka thënë Mustafa.

Në fund, Mustafa ka deklaruar se është i bindur që Kurti “do t’i gëlltisë të gjitha marrëveshjet dhe dokumentet që janë arritur dhe do të nënshkruaj marrëveshje edhe më të ndërlikuara”.

Kujtojmë se kryeministri Albin Kurti sot në konferencë për media ka folur edhe për takimin që zhvilloi dje me Lajçakun dhe Vuçiqin, duke thënë se në atë darkë ka përfaqësuar vullnetin e popullit të Kosovës dhe ka mbrojtur interesat e shtetit të tij. /Lajmi.net/