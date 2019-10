Isa Mustafa e do Fatmir Limajn në qeverinë e re, por vendimin ia lë Albin Kurtit

“Kam simpati për Limajn, e vlerësoj si të dijshëm për politikë. Nëse Nisma i merr votat, unë uroj që ta merr. Janë vota tyre, nuk janë tonat. Mbetet çështje e hapur me VV-në a do ta kemi Nismën. Për mua nuk do të kishte problem që ta kemi Nismën në qeveri, por varet edhe nga VV si parti e parë”, tha Mustafa në Klan Kosova.

Nisma mund të jetë partia e pestë shqiptare që do të jetë pjesë e Parlamentit të ardhshëm, pasi gjatë rinumërimit të votave ka shënuar ngritje të votave, duke pasur parasysh se do të rinumërohen edhe mbi 500 vendvotime, Nisma mund ta kalojë pragun prej 5%.