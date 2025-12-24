Ironizon Olluri: Vuk Hamoviqi, pensionisti që u shpërblye me 100 milionë euro nga Kurti

24/12/2025 23:54

Gazetari Parim Olluri e ka gjetur veten në humor pas shpërndarjes së 100 eurove për pensionistë dhe fëmijë nga Albin Kurti i Qeverisë në detyrë të Kosovës.

Olluri ironikisht tha se Vuk Hamoviq i EFT-së që fiton të gjitha ujditë për bartje të rrymës është pensionisti që u shpërblyr me 100 milionë euro nga Qeveri Kurti

“Vuk Hamoviç, pensionisti qe u shperblye me 100 milione euro nga Qeveri Kurti. I gezofte zoteriu!”, tha ai.

