Ironizon Kajtazi: Luani ka filluar të zbutet Gazetari Vehbi Kajtazi me një status në rrjetin social Facebook, ka ironizuar me gjasë me kryeministrin Albin Kurti. Meqenëse Kurtit po i kërkohet që të tërhiqet nga veprimet e tija në veri të vendit, Kajtazi me këtë aludon se kryeministri ka filluar të zbutet, shkruan lajmi.net Ai i ka bërë thirrje edhe mbështetësve të Kurtit…