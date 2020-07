Ironizoi me të, Genc Prelvukaj e bën komentuesin të pendohet

Genc Prelvukaj ia ktheu komentin ndjekësit që ironizoi lidhur me një postim të tij, shkruan lajmi.net.

Pas një postimi që e bëri Genci në llogarinë e tij në Instagram, një ndjekës i shkroi se ku u bazua në atë që tha.

Ndërsa këngëtari ia ktheu “1. Veprae Gjon Muzakes-Memorie, 2: Shtepite e Vrioneve jane ende aty, 3: Vepra e A. Stipcevic- Iliret. Dhe ca ishte puna e repimit apo deshe te thuash dicka me cinizem? Apo mendove se me kape ne gabim. Dhe ca ishte ai nocioni “historimi” sepse ne shqip nuk ndeshet. Kujdes heren tjeter mik, mos u turpero ne kete menyre. Tjetra: para se te besh te mencurin bashkohu ne nje ceshtje te mire qe ka te bje me promovimin e vendeve shqiptare se ate thelb e kishte positmi”.

Nuk mbaroi me kaq, teksa e postoi në InstaStory atë koment, Genci shkruan “Ky djali me poshte harron me ke ka pune dhe duke dashur te perdore cinizmin dhe te beje te mencurin turperohet keq. Paramendo keshtu shkruan ne nje postim ku une e promovoj nje vend shqiptar. Repimit thote”. /Lajmi.net/